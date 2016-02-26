ФИФА сегодня выберет нового президента
207 делегатов ФИФА со всего мира сегодня в Цюрихе будут выбирать преемника Зеппа Блаттера на посту руководителя главной футбольной организации мира.
Как передает ВВС, в выборах принимают участие пять кандидатов: принц Иордании Али бин аль-Хусейн, шейх Бахрейна Салман бин Ибрагим аль-Халифа, а также Джером Шампань из Франции, Джанни Инфантино из Италии и Токио Сексвале из Южной Африки.
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Выборы начнутся в 14:00 по киевскому времени. Для того, чтобы определить победителя, возможно, потребуется несколько раундов голосования.
Предыдущий глава ФИФА Блаттер возглавлял организацию с 1998 года, однако в 2015 году вынужден был покинуть пост из-за коррупционных скандалов. Его и другого функционера, руководителя УЕФА Мишеля Платини, отстранили от футбола - этический комитет ФИФА признал обоих чиновников виновными в нарушении Кодекса этики федерации. Позже срок их отстранения сократили с восьми до шести лет.
На веб-сайте ФИФА будет вестись прямая трансляция конгресса.