Игроки "Шальке" про матч с "Шахтером": "Очень обидно проигрывать такой матч, мы раздосадованы"

Футболисты немецкого "Шальке" в послематчевых комментариях в микст-зоне стадиона в Гельзенкирхене не скрывали своих эмоция и разочарования итогом игры 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против донецкого "Шахтера".

Клаас-Ян Хунтелаар, нападающий "Шальке", отметил: "Это был очень плохой матч для нас. Поначалу казалось, что все хорошо. Немного не повезло Гайсу, когда он попал в каркас. Первый гол мы пропустили после контратаки, поэтому нам нужно было идти вперед, чтобы забивать теперь два. Мы хотели добиться намного большего. Если вы допускаете столько простых ошибок, то в конечном счете будете наказаны".

В свою очередь, Ральф Ферманн, голкипер "Шальке" сетует: "Это было очень обидно. Мы, конечно же, представляли себе все совсем по-другому. Но нужно быть честными: мы плохо выполнили свою работу. Нам нужно забыть об этой неудаче, хоть это и не так просто, и двигаться вперед. Нужно показать, что мы способны играть лучше".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.