Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы

Соответствующую запись он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наши аплодисменты тебе, "Шахтер"! Блестящая игра!", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Президент Украины известен своим пристрастием к футболу и довольно часто появляется на матчах национальной сборной Украины и клубных играх в еврокубках.

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В частности, накануне он побывал на игре Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Манчестер Сити" в Киеве, которую украинская команда проиграла со счетом 1:3.