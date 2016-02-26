Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы
Президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Соответствующую запись он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Наши аплодисменты тебе, "Шахтер"! Блестящая игра!", - написал Порошенко.
Наші оплески тобі, «Шахтар»! Блискуча гра!Posted by Петро Порошенко on Thursday, February 25, 2016
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
Президент Украины известен своим пристрастием к футболу и довольно часто появляется на матчах национальной сборной Украины и клубных играх в еврокубках.
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В частности, накануне он побывал на игре Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Манчестер Сити" в Киеве, которую украинская команда проиграла со счетом 1:3.