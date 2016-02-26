Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится 26 февраля

В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Жеребьевка состоится в 14.00 по киевскому времени.

Согласно регламенту соревнований, жеребьевка будет открытой - без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Окончательно процедура будет подтверждена непосредственно перед жеребьевкой.

Кроме того, УЕФА не придется традиционно разводить команды из России и Украины, так как оба представителя РФ в евротурнире - московский "Локомотив" и "Краснодар" выбыли из борьбы в ЛЕ на стадии 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала пройдут 10 и 17 марта.