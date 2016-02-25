Тренер "Шальке" про матч с "Шахтером": "Результат предопределили индивидуальные ошибки"

Главный тренер гельзенкирхенского "Шальке" Андре Брайтенрайтер прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с донецким Шахтером (0:3), которое лишило команду шансов продолжить борьбу в Лиге Европы на послематчевой пресс-конференции.

"Мы все очень разочарованы. Нам хорошо удался старт матча — уже на 3-й минуте мяч попал в штангу, потом должны были забивать на 7-й минуте. Нужно отметить, что после стартовой десятиминутки "Шахтер" начал действовать гораздо агрессивней. Первый гол случился после индивидуальной ошибки, потом нам пришлось отыгрываться и открываться. Мы услиили атаку ди Санто. Но потом случилась вторая индивидуальная ошибка и еще один гол. Он сломил нашу команду, ребята опустили руки и перестали верить в себя. Третий гол нас добил — очень сложно снова поверить в свои силы, проигрывая 0:3", - отметил тренер.

На вопрос, как объяснить, что после 10 минут команда сбавила темп, Брайтенрайтер отметил: "Действительно, в дебюте мы доминировали, у "Шахтера" были большие проблемы. Мы провели ряд хороших атак, но не смогли реализовать моменты. Мне уже не раз приходилось говорить с командой на тему недостаточно концентрации. Игроки хотят победить, стараются для этого. Но индивидуальные ошибки продолжают случаться, и они сегодня предопределили исход игры. Нужно смотреть вперед, вернуть веру нашим футболистам. Мы очень расстроены, что именно сегодня допустили эти ошибки и проиграли".

А на замечание о том, что под занавес матча стадион почти опустел, тренер посетовал: "Очень обидно, что болельщики поступили именно так. Но я понимаю их разочарование. Они ожидали совсем другой игры, что их команда будет бежать вперед и забивать голы. Нам нужно задуматься об этом. Мы сегодня сделали недостаточно и не реализовали свои моменты. Болельщики мечтают, что мы выиграем Бундеслигу или Лигу чемпионов. Но надо оставаться реалистами — на данном этапе это невозможно. Пока что наша задача — завершить чемпионат на таком месте, чтобы иметь возможность выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. То, как болельщики себя вели, создало дополнительное давление на наших игроков и только способствовало росту количества индивидуальных ошибок".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.