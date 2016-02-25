Игрок "Шахтера" Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы
23:24, 25 февраля 2016Спорт
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У футболиста перебор желтых карточек.
shahta.org
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко будет вынужден пропустить следующую игру Горняков в Лиге Европы из-за перебора желтых карточек, сообщает Football.ua.
26-летний хавбек донетчан получил "лишнее" предупреждение на 32-й минуте ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против гельзенкирхенского "Шальке".
Теперь он не сможет помочь своим партнерам в первой игре 1/8 финала второго по значимости еврокубка.
В текущем сезоне Степаненко отыграл за "Шахтер" во всех турнирах 20 матчей, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.
Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
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