Луческу про матч с "Шальке": "Очень организованно сыграли в защите и в контратаках"

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу объяснил убедительную выездную победу над "Шальке" (3:0) высокой дисциплиной в действиях своей команды.

"Еще раз хочу сказать, что результат первого матча был положительным для нас. Мы знали и готовились именно к такой игре, знали, что "Шальке" бросится вперед. Они не могли ждать, а мы могли себе это позволить и дождались своих шансов. Очень организованно сыграли в защите и в контратаках. Все голы были забиты после продуманных действий в атаке", - отметил тренер.

"Шальке" сделал, что смог, держал нас под давлением. Но при том, что они много атаковали, у них не было достаточно концентрации внимания, что и приводило к ошибкам. Это хороший результат, учитывая, какая у нас сейчас команда, учитывая все замены игроков, которые происходят в составе, учитывая, как меняется игра. Мы уходим от техничного футбола, который была ранее, сейчас ставим больше на организацию игры, и теперь, как видите, мы чаще вступаем в борьбу, причем в ней участвуют все игроки", - продолжил Мистер.

"Очень жаль, что потеряли Степаненко. Не думаю, что он заслужил эту карточку, ведь и Кайсара в аналогичном эпизоде за фол на Тайсоне не получил ничего. Сожалеем об этой потере", - посетовал Луческу.

На вопрос, можно ли теперь считать Феррейру игроком основного состава, наставник горняков отметил: "Феррейра хорошо готовился. В первой игре ему не хватало смелости. Сейчас думаю, чтобы начать чемпионат с ним в составе. Пожалуй, это его лучшая игра с тех пор, как он с нами. Возможно, ему надоело быть запасным, и сейчас у Факундо есть все шансы, чтобы бороться за место в основе. Ему нужно было время, чтобы понять нашу игру. Он очень хорошо действовал в атакующих действиях. Если будет продолжать в таком же духе, то будет в составе. Нужно время и терпение, а также понимать и знать предъявляемые требования. Показательно, как мы сегодня сыграли в обороне, выходя потом в атаку. К сожалению, этого не удалось сделать против ПСЖ и Реала".

А на вопрос, считает ли Мистер победу в Лиге Европы реальной, заметил: "Не думаю, что мы сейчас на таком уровне, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого нужно иметь группу равноценных игроков из 20 человек. Сейчас вот не будет играть Степаненко, и его некем заменить. Мы переживаем период освежения команды молодыми игроками. Сегодня хорошо сыграл Коваленко, дебютировал Борячук, Коробенко был в запасе... Конечно, мы будем отдавать все силы в каждой игре, посмотрим, что из этого выйдет".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.