"Шахтер" разгромил "Шальке" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Гельзенкирхене (Германия) завершился ответный матч 1/16 финала матча Лиги Европы УЕФА, в котором "Шальке-04" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 0:3.

Гонряки имели заметное преимущество на протяжении всего матча, а открыли счет уже на 27-й минуте, когда гол забил Марлос.

После перерыва украинская команда только увеличивала свое преимущество. Сначала Факундо Феррейра забил второй гол, а затем Виктор Коваленко довершил разгром немецкой команды.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Соперник горняков по 1/8 финала определится в пятницу, 26 февраля, в ходе жеребьевки, которая пройдет в Ньоне (Швейцария).