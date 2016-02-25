В Китае торжественно открылись Первые интеллектуальные игры
19:22, 25 февраля 2016Спорт
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На соревнованиях будут представлены 5 интеллектуальных видов спорта - бридж, шахматы, шашки, го и сянци.
imsa2016.fmjd.org
В китайском Хуайане состоялось торжественное открытие Первых элитных интеллектуальных игр (Elite Mind Games), которые проводит Международная ассоциация интеллектуальных видов спорта (IMSA).
На соревнованиях будут представлены 5 интеллектуальных видов спорта - бридж, шахматы, шашки, го и сянци.
В шашечной программе Украину будут представлять Виктория Мотричко (Одесса), Ольга Балтажи (Ивано-Франковск), Юрий Аникеев (Харьков) и Артем Иванов (Днепропетровск).
В шахматном турнире среди украинцев выступят Руслан Пономарев (Киев), Василий Иванчук (Львов) и Анна Ушенина (Харьков).
Elite Mind Games проходят в Китае с 25 февраля по 3 марта.
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