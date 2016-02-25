В Китае торжественно открылись Первые интеллектуальные игры

В китайском Хуайане состоялось торжественное открытие Первых элитных интеллектуальных игр (Elite Mind Games), которые проводит Международная ассоциация интеллектуальных видов спорта (IMSA).

На соревнованиях будут представлены 5 интеллектуальных видов спорта - бридж, шахматы, шашки, го и сянци.

В шашечной программе Украину будут представлять Виктория Мотричко (Одесса), Ольга Балтажи (Ивано-Франковск), Юрий Аникеев (Харьков) и Артем Иванов (Днепропетровск).

В шахматном турнире среди украинцев выступят Руслан Пономарев (Киев), Василий Иванчук (Львов) и Анна Ушенина (Харьков).

Elite Mind Games проходят в Китае с 25 февраля по 3 марта.