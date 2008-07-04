"Челси" предложит Лэмпарду рекордное жалование

"Челси" может предложить Фрэнку Лэмпарду рекордную для Премьер-лиги зарплату, чтобы удержать полузащитника на "Стэмфорд Бридж".

Похоже, что "Челси" готов платить Лэмпарду 140 тысяч фунтов в неделю, лишь бы удержать своего игрока подальше от "Интера" и бывшего тренера "синих" Жозе Моуринью.

По информации "Express", переговоры о новом контракте зашли в тупик, но Лэмпарду предстоит на следующей неделе встретиться с новым тренером "Челси" Луисом Фелипе Сколари.

Моуринью в свою очередь заявил, что "уверен на 100 процентов", что Лэмпард в следующем году присоединится к нему на "Сан Сиро".

Если "Челси" действительно пойдёт на выплату рекордного жалованья, то Лэмпард станет самым высокооплачиваемым британским футболистом, и почти сравняется с Кака из "Милана" в качестве самого богатого игрока в Европе.

На данный момент в "Челси" больше всех получает Джон Терри, а Михаэль Баллак и Андрей Шевченко получают около 130 тысяч фунтов в неделю.

Лэмпард сейчас отдыхает на яхте около берегов Италии, и должен вернуться в команду к понедельнику, чтобы приступить к предсезонной подготовке.

Ранее на этой неделе Сколари подписал контракт с Деку, тем самым поставив будущее Лэмпарда в клубе под вопрос.

Прибытие Деку расширит возможности полузащиты, в которой уже борются за места Баллак, Клод Макелеле, Майкл Эссьен, Джон Оби Микел и Фрэнк Лэмпард, отмечает официальный сайт ФК "Челси".