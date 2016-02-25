Африканское "Динамо" опозорилось при попытке повторить пенальти в исполнении дуэта Месси-Суарес (видео)
17:54, 25 февраля 2016Спорт
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Повторить трюк игроков "Барселоны" оказалось невыполнимой задачей.
goal.com
В Зимбабве местные футболисты попытались повторить чудо-пенальти в исполнении звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает ТСН-Проспорт.
В матче с "Сельтой" Месси подбежал к мячу, но вместо удара легонько катнул его вперед, после чего Саурес без сопротивления удивленных соперников спокойно отправил его в угол ворот.
Тот же трюк пытались проделать и игроки "Динамо" в матче с "Вавой", но их попытка оказалась провальной. Игроки делали все слишком медленно и забить гол им так и не удалось.
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