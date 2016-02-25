Африканское "Динамо" опозорилось при попытке повторить пенальти в исполнении дуэта Месси-Суарес (видео)

В Зимбабве местные футболисты попытались повторить чудо-пенальти в исполнении звезд "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает ТСН-Проспорт.

В матче с "Сельтой" Месси подбежал к мячу, но вместо удара легонько катнул его вперед, после чего Саурес без сопротивления удивленных соперников спокойно отправил его в угол ворот.

Тот же трюк пытались проделать и игроки "Динамо" в матче с "Вавой", но их попытка оказалась провальной. Игроки делали все слишком медленно и забить гол им так и не удалось.