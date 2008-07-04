Украинский боксер проиграл бой за звание чемпиона мира (фото)

09:14, 04 июля 2008
Спорт
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WBA, полутяжелая категория

28-летний феодосиец Юрий Барашян проиграл бой аргентинцу Хьюго Гара, 3 июля в Буэнос-Айресе. В этом поединке боксеры оспаривали звание чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии WBA.

Юрій Барашян

Хьюго Гара

Хьюго Гара

Хьюго Гара

Юрий Барашян

В профессиональном боксе Ю. Барашян провел 29 боев, в 25-ти из которых он одержал победу (17 - нокаутом). 27-летний Х. Гара из проведенных на профессиональном ринге 34-х встреч одержал победу в 31 (17 - нокаутом).

Фото АР

 

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