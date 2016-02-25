Допинг-проба биатлониста Тищенко дала положительный результат
Украинский спортсмен отказался от вскрытия пробы В.
Допинг-проба украинского биатлониста Артема Тищенко дала положительный результат, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.
В анализах 22-летнего спортсмена, проведенных в лаборатории в Кельне, было найдено запрещенное вещество мельдоний.
Это вещество было добавлено в список запрещенных ВАДА в январе 2016 года мельдоний принадлежит к группе S4 - гормон и метаболические модуляторы.
Спортсмен отказался от вскрытия пробы В.
В соответствии с правилами IBU, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях.
Окончательное решение по делу украинского биатлониста будет вынесено в ближайшее время.
Последним ранее зарегестрированным случаем употребления допинга в биатлоне также был инцидент с представителем Украины. В начале февраля от соревнований была временно отстранена Ольга Абрамова. В ее допинг-пробе был обнаружен милдронат.