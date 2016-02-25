Лига Европы, 1/16 финала, "Шальке-04" - "Шахтер" - 0:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Гельзенкирхене (Германия) состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Шальке-04" будет принимать донецкий "Шахтер".

Первая игра, состоявшаяся неделю назад во Львове завершилась вничью, 0:0. Таким образом, сегодня горняков устроит победа с любым счетом, либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.). При повторении счета первого матча - 0:0 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

На прошлой неделе команды создали достаточно моментов у ворот друг друга, но мастерство голкиперов - в особенности великолепная игра Андрея Пятова - перенесло эпицентр событий в Гельзенкирхен. Сюда команда Мирчи Луческу прибыла без защитника Азеведо, а также хавбеков Бернарда и Дентиньо, по причине травм пропускавших и первый поединок. Не сыграет на выезде и дисквалифицированный центрбек Александр Кучер.

У хозяев, после возвращения из Львова сыгравших вничью в 22-м туре Бундеслиги со "Штутгартом" (1:1), также могут быть потери в составе. Скорее всего, ближайший матч Лиги Европы пропустят полузащитник Леон Горецка и нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Напомним, что на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05 "Шахтер" и "Шальке" также разошлись сначала миром в Донецке (1:1), но на поле соперника успех сопутствовал подопечным Луческу - 1:0. Кстати, для румынского наставника тот сезон был премьерным в Донецке. Ныне его команда вынуждена решать такую же задачу - в Германии ей, так или иначе, но снова придется забивать. И в этом плане отъезд в Китай ведущего форварда Алекса Тейшейры стал большой проблемой для горняков.

Кроме того, тренеру "Шахтера" нужно решить еще одну задачу. Полугодичная дисквалификация Фреда выявила проблемы в опорной зоне "Шахтера". Без него, во всяком случае в первом матче с "Шальке", не работала поршень центральной оси, как не было и второй волны атаки.

На котривках букмекерских контор "Шальке" считается явным фаворитом. На победу немецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,74 к 1, в то время как на ничью - 3,73 к 1, а на победу "Шахтера" - 4,60 к 1.

На выход в следующий круг (победу по сумме двух матчей), на "Шальке" ставки принимаются из рассчета 1,62 к 1, на "Шахтер" - 2,18 к 1.

Матч "Шальке-04" - "Шахтер" начнется в Гельзенкирхене в 20.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шальке: 1. Ферманн, 3. Жуниор Кайсара, 6. Колашинац, 5. Гайс, 8. Горецка, 11. Беланда, 19. Сане Л., 21. Шопф, 33. Нойштедтер, 32. Матип, 25. Хунтелаар

Запасные: 34. Гифер, 15. Аого, 20. Керер, 27. Ритер, 18. Сэм, 23. Хейбьерг, 9. Ди Санто

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 38. Кривцов, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 23. Сарнавский, 14. Кобин, 18. Ордец, 58. Коробенко, 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 41. Борячук

Матч недельной давности во Львве показал, что горняки отлично вошли в весеннюю часть сезона и, несмотря на отсутствие официальных матчей, находятся в отличных физических кондициях и на равных с немцами провели матч. К сожалению, только на равных... Добиться такой важной "домашней" победы команда не сумела.

Тем не менее, счет 0:0 не дает особого преимущества сегодняшним хозяевам поля. Всего один гол горняков перевернет игру, ведь немцам нужно будет забивать уже два мяча.

В матче двух горняцких команд (Гельзенкирхен - один из крупнейших центров Германии по добыче угля), букмекеры отдают явное преимущество горнякам немецким. В свою очередь, специалисты не так категоричны и считают шансы команд приблизительно равными...

Вперед, "Шахтер"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Шахтера". Немцы сразу же пошли в атаку, но Сане упустил мяч за боковую линию в борьбе с Ракицким.

2. Предупреждение Исмаили уже на 2-й минуте. Еще одна атака немцев - Исмаии сбил Сане. Опасный штрафной для хозяев поля.

3. Гайс наносит удар со штрафного - мяч попадает в штангу и уходит в аут. Лихое начало хозяев поля.

4. И еще одна попытка атаки со стороны немцев - после паса с фланга мяч никого не задев прилетел к Пятову.

5. Подача с ланга Колашинаца - защитники "Шахтера" выбивают мяч к центру поля.

6. Первая попытка атки "Шахтера" - Марлос проиграл мяч в борьбе с защитником.

7. Беланда наносит опасный удар по воротам Пятова - вратарь перевел мяч на угловой. Розыгрыш стандарта завершился тем, что мяч у защитников горняков.

8. Феррейра в столкновении с Калашинацем получил травму головы. Пауза в игре.

9. ТАЙСОН... Первый по-настоящему опасный момент для "Шахтера" и удар бразильца прямо во вратаря.

10. Гайс подал очередной угловой "Шальке" - мяч прилетел в руки Пятову.

11. И еще один супермомент у горняков - мяч после розыгырша углового прокатился вдоль пустых ворот "Шальке".

12. Последовавший затем навес Ракицкого уже был не опасен.

13. Горняки контролируют мяч в центре поля.

14. Калашинац опасно врывался по флангу в штрафную площадь, но отлично в защите отработал Марлос. Ликвидировал опасность.

15. Массированная атака "Шальке" завершается тем, что Калашинац зарабатывает угловой.

16. Гайс неудачно выполнил угловой - защитники выбили мяч.

17. В ответной атаке "Шахтера" Нейдштеттер перехватил мяч после паса в центр штрафной площади.

18. Еще одна атака горняков - Коваленко упвскает мяч за лицевую линию.

19. Ракицкицй после отличного паса Срны бил с убойной позиции - прямо в руки вратарю.

20. Прострел с фланга Феррейры не удался - мяч попал в ногу защитнику.

21. Кривцов грубо ошибся и привез своей команде угловой на ровном месте.

22. Гайс подал мяч - и вновь защитники горняков на высоте.

23. Шолф в борьбе со Срной не успел к мячу, хотя находился в отличной позиции для удара по воротам.

24. Коваленко нарушил правила в центре поля в борьбе с Беланда. Грубое нарушение, но судья обходится без карточки.

25. Штрафной ничего не дал хозяевам поля, неудачно разыграли.

26. Клашинац отдавал мяч своему вратарю и едва не обрезался. Игрок горняков не успел..

27. ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!! МАРЛОС!!! 0:1!

28. Трехходовка Коваленко - Феррейра - Марлос заканчивается издевательским ударом бразильца пяткой в самый угол ворот.

29. Становится намного веселее... Теперь немцам нужно забивать уже два гола.

30. В руку Шопфу попал мяч в потенциально опасной атаке немецкого клуба. Игрок саркастически улыбается. Заводятся немцы.

31. Степаненко получает предупреждение. Срыв атаки, нарушение правил в центре поля.

32. Опасная атака "Шальке" завершаетсся ударом Шопфа с подкруткой в дальний верхний угол. Чуть мимо.

33. Срна спорит с арбитром - недоволен решением по поводу очередного нарушения..

34. Штрафной немцы разыгралши опасно, но удар Матифа головой пришелся выше ворот.

35. Предупреждение Горецка - грубая игра.

36. Шопф в борьбе со Срной нарушил правила в потенциально опасной атаке своей команды.

37. Коваленко навесил с фланга на Феррейру - удар последнего с убойной дистанции и мяч проходит рядом со штангой...

38. Ответ "Шальке" - Сане в борьбе с тремя защитниками в штрафной площади теряет мяч.

39. Во второй волне атаки Гайс бил по воротам с линии штрафной - мимо.

40. И еще один навес немцев из глубины поля - Пятов первый на мяче.

41. Сане бьет по воротам из-за линии штрафной - чуть выше. Многоходовка "Шальке" все же завершилась атакой.

42. Предупреждение Тайсону - срыв атаки. Грубое нарушение правил в центре поля.

43. Горецка получил травму плеча в столкновении с Тайсоном, пауза в игре.

45. Арбитр добавил 2 минуты к первому тайму.

45+1. Замена в "Шальке" - Дисанто вместо Горецка.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Весьма оптимистичным получился первый тайм в этом матче. Горняки после стартового натиска соперника сумели взять под контроль мяч, много и охотно атаковали и, в итоге, забили весьма заслуженный гол.

Соперник, в свою очередь, также достаточно активен в нападении, но его атакующие действия получаются какими-то вальяжными. Желание сыграть эффектно в ущерб эффективности каждый раз играет с футболистами "Шальке" злую шутку. Пока что, украинские защитники-"горняки" достаточо уверенно нейтрализуют действия своих немецких коллег.

Видимо, стоит ожидать, что после перерыва немцы будут куда более активными и агрессивными. И, вероятно, увеличат темп. И "Шахтер" в любом случае должен быть начеку.

Хотя, шансы на выход украинской команды в 1/8 финала сейчас просто отличные.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Мяч развели с центра поля игроки "Шальке". Замена в "Шальке" - Аого вместо Калашинаца.

47. Срна прошел по флангу до линии ворот "Шальке", но затем вернул мяч в центр поля. Не рискую горняки.

48. Беланда не решился нанести удар, отдав пса на Хунтелаара. Тот потерял мяч в борьбе с защитниками.

49. Еще одна атака "Шальке", мяч летит мимо ворот. Пятов вводит мяч в игру ударом от ворот.

50. Тайсон отдавал очень острую передачу Марлосу, но тот не решился ударить из-за линии штрафной.

51. Коваленко бьет - вратарь ловит мяч руками.

52. Предупреждение Марлосу - еще одна атка горняков и бразилец сымитировал падений в штрафной площади выпрашивая пенальти.

53. Ответ "Шальке" - Исмаили в борьбе с Хейбьергом выбивает мяч на угловой.

54. Заброс в штрафную из глубины поля в атаке "Шальке" - мяч в руках у Пятова.

55. И еще один момент у немцев - Гайс бьет с дальней дистанции, мимо.

56. "Шальке" контролирует мяч в центре поля.

57. Замена в "Шальке" - Сэм вместо Шопфа.

58. Срна в атаке "Шахтера" отдавал пас на Феррейру - тот в оффсайде.

59. Ди Санто прощает "Шахтер"... После розыгрыша углового и позиционной ошибки Кривцова не забивает практически в пустые ворота.

60. Тайсон нарушил правила в борье с Матипом в центре поля.

61. Теперь Хунтелаар нарушил правила в борьбе с Срной... Много мелких фолов.

62. ГООООООЛЛЛЛЛ!!!!! ФЕРРРЕЙРАААААА!!!! 0:2

63. После ошибки Матила Тайсон подхватил мяч, ворвался в штрафную площадь и отдал пас на Феррейру. Тот поразил уже пустые ворота.

64. Грубый фол Матипа в центре поля. Уже, похоже, ждест отчаяния...

65. Атака немцев вновь разбивается о плотную оборону горняков... А ведь "Шальке" нужно забить три гола...

67. "Шальке" контролирует мяч в центрет поля.

68. Матип вновь грубо нарушает правила - теперь на Коваленко.

69. "Шальке" попытался пойти в атаку, но вновь все спортил Матип - пас в аут. Никак игрок не может справиться с собственными нервами.

70. Теперь Кайсаро грубо нарушил правила в борьбе с Тайсоном.

72. Сане пошел в атаку и потреял мяч в борьбе с защитниками у кромки поля.

73. Замена у "Шахтера" - Нем вместо Марлоса.

74. Сэм потерял мяч в борьбе с защитниками у кромки поля.

75. Сане нарушил правила в атаке в борьбе с Кривцовым.

76. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! КОВАЛЕНКООООООО!!!! 0:3!!!

77 Проход Тайсона по флангу и передача на Коваленко, который нанес плотный удар под перекладину. Чем-то похож этот гол на второй.

78. Отчаянно свистит немецкая публика на трибунах.

79. Сане грубо нарушает правила в атаке на игроке "Шахтера".

80. Замена у "Шахтера" - Эдуардо вместо Тайсона.

81. Похоже, такого в Гельзенкирхене совсем никто не ожидал...

82. Срна навешивал с фланга - защитники "Шальке" выбили мяч.

83. И еще одна атака "Шахтера", которую завершал ударом головой Исмаили - неточно.

85. Прострел в центр штарфной Сане - мяч уходит за лицевю линию...

86. Опасный прострел Эдуардо прерывает вратарь.

87. И еще один навес с фланга - теперь выполнил Срна. Защитник "Шальке" вынес мяч из штрафной площади.

88. Замена в "Шахтере" - Борячук вместо Феррейры.

90. Арбитр добавил 2 минуты к времени 2-го тайма.

90+1. Нойдштеттер грубо нарушил правила, судья уже благоволит игрокам.

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!

Спасибо за внимание!