Экс-футболист "Днепра" Селезнев стал игроком "Кубани"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев стал игроком «Кубани» (Краснодар), сообщает пресс-служба российского клуба.

"Новобранец желто-зеленых уже прибыл в Кисловодск и провел с командой утреннюю тренировку", - отмечается в сообщении.

Евгений Селезнев – воспитанник донецкого футбола, свою профессиональную карьеру начинал в донецком «Шахтере». Вместе с горняками форвард становился чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины, обладателем Кубка УЕФА.

В составе днепропетровско го "Днепра" Селезнев стал финалистом розыгрыша Лиги Европы 2014-2015 годов. В текущем сезоне центрфорвард провел 23 матча в чемпионате и Кубке Украины, а также Лиге Европы, в которых забил 13 голов.