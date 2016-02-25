Долгополов обыграл игрока Топ-10 мирового рейтинга и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) состоялся матч второго круга теннисного турнира Abierto Mexicano Telcel (категория: ATP World Tour 500), в котором украинец Александр Долгополов обыграл испанца Давида Феррера, который занимает 8-е место в мировом рейтинге АТР, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-4 6-4.

На старте матча соперники обменялись брейками: Феррер первым вышел вперед, но свои брейкпоинты реализовал и Долгополов. Затем до счета 4-4 теннисисты брали свои геймы, хотя были шансы у Александра выполнить второй брейк и до 9-го гейма. Сразу два скрытых сетбола украинец получил в девятом гейме и со второй попытки выиграл очко: 5-4. А в гейме на своей подаче уже с первого сетбола Долгополов завершил партию в свою пользу.

Во второй партии все решилось в седьмом гейме на подаче Феррера, когда украинец сделал брейк и удержал преимущество до конца матча.

"Это очень особенная победа. Я вынужден был сняться с четвертьфинала в Рио и не тренировался до своего первого матча в Акапулько. Я не знал, выйду ли вообще на корт или нет. Это тяжелая неделя для меня, но очень здорово, что я смог играть. А победить в таком матче, как сегодня, - это просто фантастика", - отметил Долгополов после матча.

В 1/4 финала Александр Долгополов сыграет с Робином Хаасе (Нидерланды), который занимает 62-ю строчку в рейтинге АТР. Впереди в очном противостоянии голландец: 2-1, но последний поединок состоялся еще в 2013 году.

Также в четвертьфинал этого турнира вышел еще один украинский теннисист Илья Марченко, который в своем матче второго круга обыграл Райана Харрисона (США) со счетом 7-6 (3) 4-6 7-6 (5).

Турнир в Акапулько (призовой фонд - $1,413 млн.) проходит с 22 по 27 февраля.