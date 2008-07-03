Ирине Дерюгиной сократили срок дисквалификации

Дисквалификация главного тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной сокращена до четырех лет. Соответствующее решение принято апелляционной инстанцией Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает АР.

Речь идет об отстранении Дерюгиной от судейства соревнований, заниматься тренерской деятельностью ей не запрещено. Первоначально Дерюгину дисквалифицировали на восемь лет (до 2016 года), но ее апелляция была удовлетворена, и срок наказания сокращен на один олимпийский цикл. Работать в качестве арбитра на Играх 2008 и 2012 года Дерюгина не сможет.

Как сообщал УНИАН, Ирина Дерюгина была дисквалифицирована Международной федерацией гимнастики в апреле этого года. Ей инкриминировали нарушение пяти пунктов устава FIG, в том числе нанесение ущерба имиджу гимнастики, действия, направленные на изменение результатов соревнований, агрессивное поведение по отношению к спортсменам и официальным лицам федерации.

"За эти нарушения устава полагаются серьезные санкции, - говорится в заявлении FIG, - но было принято решение, что восемь лет - это слишком большой срок, и дисквалификация сокращена на один олимпийский цикл".