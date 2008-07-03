Донецкий "Металлург" заключил контракт с нападающим из Нигерии

Футбольный клуб "Металлург" (Донецк) заключил трехлетний контракт с 26-летним нападающим из Нигерии Санни Эке КИНГСЛИ.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы "Металлурга" Алексей КЛЫКОВ со ссылкой на спортивного директора клуба Вардана ИСРАЕЛЯНА, ранее С.КИНГСЛИ выступал за команды "Калдас" и "Бейра Мар" (Португалия), "Замалек" (Египет), АЕК (Кипр).

В сезоне 2007-2008 провел за кипрскую команду 31 матч, забил 11 голов и был признан лучшим нападающим.

"Надеемся, что с приходом техничного игрока линия атаки нашей команды значительно усилится", - отметил В. ИСРАЕЛЯН.