Ярмоленко о матче с "Мансити": "Думаю, первый мяч немножко нас надломил психологически"

Полузащитник киевского клуба Андрей Ярмоленко прокомментировал поединок против "Манчестер Сити", в котором "Динамо" уступило на свое поле со счетом 1:3, в эфире телеканала "Футбол1".

"Конечно, тут разочарование. Пришел полный стадион. Не удалось показать тот футбол, в который договаривались играть. Особенно первый тайм. Второй тайм получше, а в первом совсем плохо было", - отметил Ярмоленко.

"Возможно перегорели, может перенервничали – тяжело по горячим следам что-то говорить… Завтра во всем разберемся. Наверное, первый пропущенный мяч повлиял. В нем еще моя вина есть, потому что я должен был играть с Агуэро – не уследил… В принципе, я думаю, первый мяч немножко нас надломил психологически", - назвал игрок главные причины неудачи.

"Силы, в принципе, были. Мы понимали, что пришел полный стадион и не хотели разочаровывать зрителей. Нужно было исправлять ситуацию. Конечно, плохо, что в конце пропустили третий мяч", - считает игрок украинской команды.

"Нужно быть реалистами: конечно, нам будет тяжело пройти дальше, но поедем и будем играть, стараться показывать тот футбол, который требует от нас тренерский штаб", - подвел итог Ярмоленко.