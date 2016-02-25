Ребров о матче с "Мансити": "Проиграли по праву, из-за своих ошибок"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов на послематчевой пресс-конференции.

"Я дмаю, что к сожалению мы по-праву проиграли сегодняшнюю игру. Проиграли только из-за своих ошибок, дали сопернику использовать свои ошибки. Пропустили в первом тайме два гола, во втором успокоились и даже забили, но затем опять попустили... Было волнение, чтобы вы, журналисты ни говорили, ведь это матч с такой сильной командой... После первого тайма немного успокоились. Я рад, что перехватили инициативу, но не до конца".

Говоря о том, почему бразилец Жуниор Мораес вышел на поле только во втором тайме, тренер отметил: "К сожалению, Мораес получил серьезную травму и не до конца восстановился. Вышел только на второй тайм, когда заменил Теодорчика. Сейчас, по его словам только усугубил травму. В принципе, это было видно по ходу игры".

Касательно того, что это была первая официальная игра в новом сезоне, Ребров отметил: "Соперник просто более опытный и уверенный в себе. В прошлом году мы обыграли другую английскую команду в это же время, в феврале... Сегодня мы просто проиграли очень сильной команде. Говорить о том, что мы проиграли из-за большого перерыва в чемпионате и отсутствия игровой практики, наверное, просто некрасиво".

А оценивая выход на поле Андрея Ярмоленко тренер отметил: "Проиграла вся команда, и Андрей в том числе. Я видел, особенно во втором тайме, желание Андрея... равно как и всей команды. Я не хочу никого выделять. Я рад, что он вышел на поле и нормально провел этот матч, не получив новых повреждений. Значит, в следующих матчах он будет продолжать играть и прогрессировать".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Киеве английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:3.