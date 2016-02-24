"Динамо" проиграло "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало "Манчестер Сити" и проиграло со счетом 1:3.

Игра в Киеве проходила с явным преимуществом гостей. Лишь в первые 20 минут второго тайма киевляне доминировали на поле и в этот момент забили гол. Красивый и точный удар удался Виталию Буяльскому.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по кторой можно проследить за ходом событий.

Теперь, для того чтобы выйти в четвертьфинал турнира, в ответном матче в Манчестере киевлянам необходимо будет либо выигрывать со счетом 3:1 и надеяться на удачный исход в дополнительное время или серии пенальти, либо выигрывать с разницей в три мяча. Любой другой исход будет в пользу английской команды.