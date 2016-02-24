Апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини и Блаттера на два года

Апелляционный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сократил срок дисквалификации экс-президента ФИФА Йозефа Блатера и экс-президента Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на два года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Чиновникам уменьшили наказание с 8 до 6 лет.

"Апелляционный комитет ФИФА под председательством Ларри Массендена частично подтвердили решения, принятые арбитражной палатой независимого комитета по этике относительно Йозефа Блаттера и Мишеля Платини соответственно, чьи запреты были снижены с восьми до шести лет", - говорится в заявлении.

Кроме того, было отклонено прошение о пожизненной дисквалификации обоих чиновников.

Как сообщал УНИАН, Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и Платини были направлены мотивировочные части решения об отстранении чиновников от футбола на восемь лет. Само решение было обнародовано 21 декабря прошлого года.

Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Комитет по этике ФИФА объявил, что данное Блаттером заверение о наличии устного соглашения по платежу Платини было неубедительным. Обвинения в коррупции с Блаттера и Платини были сняты, но они признаны виновными в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков, конфликта интересов, лояльности и пр.

Блаттер и Платини были также оштрафованы на 50 и 80 тысяч швейцарских франков соответственно.