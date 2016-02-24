Ни один турецкий болельщик не приедет в Москву поддержать "Фенербахче"

Об этом заявил "Р-Спорт" пресс-атташе турецкого клуба Некати Мете. Ответный матч состоится 25 февраля в Москве на стадионе "Локомотив". Первая встреча команд прошла на минувшей неделе в Стамбуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу турецкого клуба.

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"Ни один болельщик из Турции не приедет в Москву на матч, - заявил Некати Мете.- На сегодняшний день у меня такая информация. Это связано с визовыми проблемами. Возможно, "Фенербахче" поддержат турки, живущие в Москве, но я не могу знать этого наверняка".

Ранее представитель российского генконсульства в Стамбуле заявил, что "все журналисты из Ассоциации спортивных журналистов Турции, которые своевременно и централизованно обратились к нам, чтобы работать на матче в Москве, получили визы", отметив при этом, что болельщики "Фенербахче" "централизованно к нам не обращались, а отследить, кто из обратившихся за визами являются болельщиками, очень сложно".

Напомним, после матча в Стамбуле полузащитник московского клуба Дмитрий Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением президента России Владимира Путина и надписью "самый вежливый президент". Реакция УЕФА на нарушение правил, запрещающих политическую рекламу на стадионах, последовала незамедлительно. На следующий день после матча было открыто дисциплинарное дело, по итогам которого Тарасову светит дисквалификация на 10 матчей, а клубу – штраф 50 тыс. евро. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело 17 марта.

Как сообщал УНИАН, отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.