Долгополов вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) состоялся матч первого круга теннисного турнира Abierto Mexicano Telcel (категория - ATP World Tour 500), в котором украинец Александр Долгополов обыграл Стива Джонсона из США, сообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 7-5 7-6 (4)

Лидер украинского тенниса провел свой первый матч после того, как вынужден был сняться с четвертьфинала турнира в Рио-де-Жанейро из-за травмы.

Стиву Джонсону за весь поединок не удалось реализовать ни одного брейкпоинта из пяти, в то время как Долгополов использовал свой единственный шанс на брейк в концовке первой партии, выиграв два гейма подряд.

Теперь, в ночь на четверг по киевскому времени, Долгополова ждет матч второго круга против первого сеяного Давида Феррера. Счет в личном противостоянии игроков - 8-2 в пользу испанца. Последний очный поединок соперников состоялся в прошлом сезоне на "Мастерсе" в Париже (6-2 6-2 в пользу Феррера). А на грунте их последнюю встречу выиграл Долгополов: полуфинал в Рио-2014, 6-4 6-4. Матч Долгополов - Феррер откроет игровой день на центральном корте "Abierto Mexicano Telcel".

В свою очередь, другой украинец Илья Марченко, который успешно стартовал в Акапулько в понедельник, также проведет свою игру второго круга в ночь на четверг. Соперник украинца - Райан Харрисон. Американец прошел в основу через квалификацию, а в первом круге сенсационно одолел третью ракетку турнира Марина Чилича (6-3 3-6 6-2). В рейтинге АТР Харрисон занимает 127-ю строчку, а Марченко - 85-ю. Этот матч откроет счет личным встречам теннисистов.