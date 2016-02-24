Лига чемпионов, 1/8 финала, "Динамо" - "Манчестер Сити" - 1:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Динамо" примет на своем поле английский "Манчестер Сити".

Заняв второе место в группе G осенью прошлого года, "Динамо" вышло в 1/8 финала самого престижного еврокубка впервые с сезона 1999/2000. Тогда в атаке киевлян играл их нынешний главный тренер Сергей Ребров.

Подопечные Реброва не проигрывают в еврокубках на своем поле на протяжении девяти матчей. Эта серия началась в феврале 2014 года. Вместе с тем, "Динамо" встречалось с другим английским клубом на групповом этапе нынешнего розыгрыша ЛЧ. Матч с "Челси" на своем поле закончился нулевой ничьей, а в Лондоне киевляне уступили - 1:2.

"Динамо" уже встречалось однажды в истории со своим нынешним соперником и обыграло "Манчестер Сити" с общим счетом 2:1 в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2010/11. Киевляне одержали домашнюю победу со счетом 2:0 (голы забили Андрей Шевченко и Олег Гусев) и проиграли на выезде - 0:1.

Последняя победа киевлян над командой из английской Премьер-лиги пришлась на матч с "Эвертоном" (5:2) в прошлом розыгрыше Лиге Европы. Голы Андрея Ярмоленко, Лукаша Теодорчика, Мигела Велозу, Олега Гусева и Антунеша позволили команде отыграться после поражения в первом матче со счетом 1:2.

В истории игр с английскими клубами "Динамо" проиграло всего два из 12 домашних матчей (В4 Н6 П2). А последним клубом из Англии, побеждавшим в Киеве, был "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ-2007/08 -4:2. В том матче принимали участие действующие игроки "Динамо" Александр Шовковский и Олег Гусев.

В свою очередь, "Сити" кроме упомянутых игр с "Динамо" в ЛЕ сезона 2010/11 более с украинскими клубами не встречался.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров накануне сегодняшнего матча отметил: "Все ребята здоровы и рвутся в бой, в том числе и Андрей Ярмоленко. Это очень важный для нас игрок, но мы не можем рисковать его здоровьем. Если он не будет готов на сто процентов, то мы должны помнить, что противостояние с "Манчестер Сити" состоит из двух матчей. Что касается Жуниора Мораэса, который получил повреждение на сборе, то сейчас он полностью здоров и готовится наравне со всеми.

Мы разобрали сильные и слабые стороны соперников. Знаем, насколько у них большой потенциал в атаке с такими игроками, как Давид Сильва, Рахим Стерлинг или Серхио Агуэро, который сейчас стоит чуть ли не половины команды. С возвращением Венсана Компани значительно укрепилась и защитная линия. Но есть у "Сити" и недостатки, на которые мы указали игрокам. Надеюсь, завтра они воспользуются этими знаниями".

В свою очередь, тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини констатирует: "Завтра мы выйдем примерно в таком же составе, как в последнем матче в премьер-лиге. Нам пришлось принять трудное решение по матчу против "Челси" в Кубке Англии в воскресенье. У меня было только 13 игроков первой команды, мы не могли потерять еще кого-то. Так что пришлось пожертвовать одним из турниров. Но в остальных соревнованиях мы собираемся бороться до конца. Мы заняли первое место в своей группе и собираемся пройти в этом турнире как можно дальше".

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом является английская команда. На победу "Манчестер Сити" ставки принимаются с коэффициентом 2,09 к 1, в то время как на ничью - 3,30 к 1, а на победу "Динамо" - 3,59 к 1.

Матч "Динамо" - "Манчестер Сити" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.45.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

"Динамо" вернулось в плей-офф ЛЧ спустя 16 лет!!!

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 17. Рыбалка, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 10. Ярмоленко, 25. Гонсалес Д., 91. Теодорчик

Запасные: 72. Рудько, 18. Корзун, 4. Велозу, 8. Петрович Р., 27. Макаренко Е., 20. Гусев О., 11. Жуниор Мораес

"Манчестер Сити": 1. Харт, 3. Санья, 4. Компани, 22. Клиши, 30. Отаменди, 6. Фернандо, 7. Стерлинг Р., 42. Туре Яя, 25. Фернандиньо, 21. Силва, 10. Агуэро

Запасные: 13. Кабальеро, 20. Мангала, 5. Сабалета, 26. Демикелис, 11. Коларов, 72. Ихеаначо, 76. Гарсия

Наверное, самое томительное межсезонье для фанов "Динамо" за последние полтора десятка лет завершилось. И сегодня команда Сергея Реброва ступит на гахон "Олимпийского" для того, чтобы сыграть такой долгожданный матч плей-офф Лиги чемпионов.

В межсезонье "Динамо" не потрясли кадровые перестановки. Ни в ту, ни в другую сторону. Состав остался тем же, что и осенью, а главной интригой на протяжении всей зимы оставался вопрос, успеет ли восстановиться после травмы в заключительной декабрьской игре с "Маккаби" Андрей Ярмоленко. Еще вчера всегда осторожный и взвешенный в оценках Сергей Ребров говорил, что он не будет рисковать здоровьем ведущего игрока, если тот не будет готов на 100 процентов. Мол, прибережем его до ответного матча в Манчестере. Но, как видно из заявки - Ярмоленко успел полностью восстановиться и рвется в бой.

Все остальные - тоже на своих местах.

Вперед, "Динамо"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. Мяч с центра поля развели игроки "Мансити". Англичане тут же пробросили мяч из центра поля в сторону ворот соперника, но там был лишь один Шовковский.

2. Первое нарушение - Рыбалка сбил в центре поля соперника.

3. Туре в ответ грубо нарушил правила на Гармаше...

4. Ярмленко после розыгрыша штрафного опасно прострелил вдоль ворот, вратарь с трудом перевел мяч на угловой. Корнер киевляне разыграли неудачно

5. Ярмоленко подал второй угловой подряд - Харт выбил мяч кулаком в поле.

6. Ошибка Буяльского в центре поля и моментальная опасная атака соперника - удар Туре пришелся прямо в руки Шовковского.

7. Буяльский получил травму, по-прежнему лежит в центральном круге. Пауза в игре.

8. Вернулся Буяльский в игру, все нормально.

9. Ярмоленко очень опасно навешивал на Теодорчика, но тот оказался в оффсайде.

10. Киевляне контролируют мяч в середине поля.

11. Атака англичан - Силва потерял мяч в борьбе с двумя защитниками.

12. Быстрый и неожиданный ответ "Динамо" - Теодорчик бил в нижний угол, мяч прошел рядом со штангой.

13. Стерлинг в атаке англичан не успевает к мячу - защитники выбили в аут.

14. И вновь атакуют гости - на этот раз Стерлинг обыграл Силву и заработал угловой.

15. Силва подал угловой, Драгович перел мяч за линию ворот, еще один угловой.. И ГОЛ... 0:1... Агуэро открывает счет

16. После розыгрыша углового мяч на грудь принял Серхио Агуэро и, находясь в аолном одиночестве "расстрелял" Шовковского. Грубая позиционная ошибка защитников "Динамо".

17. Киевляне тут же идут в атаку и Ярмоленко на фланге теряет мяч в борьбе с защитниками.

18. Динамовцы ошибаются на своей половине поля и только Шовковский спас от еще одной большой неприятности в исполнении Силвы.

19. Ярмоленко в борьбе с Силвой зарабатывает аут вблизи ворот соперника.

20 И вновь ничего не получается у "Динамо" в атаке. После вброса аута "горожане" легко перехватили мяч.

21. Стерлинг и Клиши проиграли борьбу защитникам "Динамо" и не смогли даже заработать угловой.

22. Агуэро бьет в дальний угол - рядом со штангой... Постоянно атакует "Мансити".

23. Одна из немногочисленных атак "Динамо" завершается тем, что Гармаш грубо нарушил правила на Отаменди.

25. Теодорчик перехватил мяч в борьбе с защитниками "Сити" и тут же ударил по воротам. С дальней дистанции и крайне неточно...

26. Отсрая комбинация "Динамо" в исполнении Гармаша и Ярмоленко приводит к угловому.

27. Длинный и неудачный розыгрыш корнера завершается тем, что Данило Силва нарушил правила в атаке.

28. Вновь грубая ошибка защитников "Динамо" и быстрая атака соперника. Удар Стерлинга пришелся прямо в защитника.

29. Гонсалесу навесили мяч в атаку, но очень сильно. Мяч укатился за пределы поля.

30. Вида заработал угловой в борьбде с защитником на фланге в атаке "Динамо".

31. Замена у "Динамо" - Велозу вместо Гармаша.

32. Подача углового - Туре головой выбивает мяч за пределы поля.

33. Быстрый ответ "Сити" - подача Стерлинга с фланга на Агуэрро которую прерывает Вида и выбивает мяч головой.

34. Ярмленко навешивал в штрафную, но слишком сильно. Мяч прилетел прямо в руки Харту.

35. Шовковский спасает команду после удара Туре. Опять грубая ошибка киевлян в центре поля.

36. Силва подавал угловой - Шовковский уверенно забрал мяч.

37. Данило Силва гурбо нарушил правила в центре поля на Стерлинге.

38. Буяльский грамотно сыграл в защите прервав очередную атаку "Сити".

39. И еще одна атака "орожан". Санья с фланга навесил на Силву. тот пробил, мяч после рикошета прилетел к Шовковскому.

40. И ГОЛ... 0:2... Силва забил гол.

41. Шикарная трехходовка в исполнении Агуэрро, Стерлинга и Силвы, которую испанец завершал ударом в пустые ворота.

42. Грубейшая ошибка Хачериди, Агуэрро подбирает мяч и едва не забивает третий гол в ворота Шовковского...

43. Контролирует мяч "Сити" в центре поля.

44. Гонсалес грубо нарушил правила в противоборстве с Фернандиньо - опасный штрафной для англичан.

45. Силва навесил со штрафного, Фернандо пробил - выше ворот.

45+1. Арбитр добавил 2 минуты.

45+2. В атаке "Сити", пас из глубины поля на Агуэро - Хачериди скидывает мяч на Шовковского.

ПЕРЕРЫВ

Что тут сказать... Полное преимущество англичан. Все по делу. И, что самое неприятное, выхода из этого тупика пока даже не видно. Киевляне имели некоторое преимущество только в самом начале игры, первые 5-6 минут. Когда на фланге "феерил" Ярмоленко, а еще не вошедшие в игру футболисты "Сити" не всегда поспевали за перемещениями соперников.

Но, минуты с 10-й ситуация на поле резко изменилась. Стоило "горожанам" провести несколько атак, как они успокоились и полностью взяли контроль над ситуацией в свои руки. И ведь 0:2 это еще по-божески. Командам не реализовала несколько выгоднейших моментов, а в ряде ситуаций откровенно старалась сыграть для зрителя, а не на результат.

Непонятно, за счет чего хозяева поля могут прибавить после перерыва. Команда явно не в тех кондициях, чтобы на равных бороться с находящимся в отличном игровом тонусе сопернике.

Возможно, что-то придумает в перерыве Сергей Ребров...

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели игроки "Динамо". Замена в "Динамо" - Мораес вместо Теодорчика

47. Атака "Сити", пас из глубины поля на Агуэро, который проигрывает борьбу Шовковскому.

48. Ответ "Динамо" - Ярмоленко навешивает с фланга прямо на защитника англичан.

49. Гонсалес подал угловой "Динамо" - Харт спокойно разобрался в ситуации и забрал мяч.

50. Ярмоленко заработал опаснейший штрафной у ворот "Сити".

51. Прямой удар Велозу по воротам со штафного - Харт на месте.

52. Ярмоленко вновь опасно навешивал в штрафную - и вновь защитники отлично играют на "втором этаже".

53. И вновь Ярмоленко - на сей раз бил сам сам из-за пределов штрафной. Мяч прошел рядом со штангой.

54. Силва прошел по флангу и навешивал в штрафную - вновь отлично играют защитники.

55. Редкая атака "Сити" в эти минуты. Стерлинг упал в штрафной площади и требовал пенальти... Судья непреклонен.

57. Еще один опасный проход Стерлинга и мяч после его проброса попадает в руки Шовковскому.

58. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! БУЯЛЬСКИЙ!!!! 1:2

59. Вида навесил в штрафную, защитник выбил мяч головой прямо на ногу Буяльскому. Удар с отскока мяча от газона и рикошетом от Отаменди мяч попадает в ворота. Харт бессилен в этой ситуации.

61. Ответ "Сити" - Силва и Фернадиньо красиво разыграли мяч, но пас бразильца в центр штрафной оказался неточен.

62. Динамовец Силва получил травму в центре поля... Пауза в игре...

63. Данило Силва покинул поле... Сейчас будет замена.

64. Контролирует мяч "Сити" в центре поля, но под прессингом игроков "Динамо" упускает его за пределы поля.

65. Замена у "Динамо" - Макаренко вместо Силвы.

67. Ярмленкооооо... Отдавал пас на Мораеса, но мяч попал прямо в руки Харту.

68. И еще один спорный момент с падением игрока "Сити" в штрафной киевлян - судья невозмутим.

69. В ответной атаке Велозу оказался на выгоднейшей позиции, но в борьбе со Стерлингом ударил мимо ворот.

70. Еше одна попытка атакм киевлян - мяч уходит з лицевую линию...

71. Ответ "Сити" - прострел Фернандиньо в центр штрафной на Агуэро, но мяч заблокировали защитники...

72. Вновь англичане смогли отодвинуть игру от своих ворот.

73. Агуэро после паса Фернандиньо в борьбе с защитником падает, нет нарушения правил.

74. Макаренко мог воспользоваться ошибкой защитников "Сити" в центре поля, но сам ошибся и вернул мяч сопернику.

75. Сильва опасно простреливал - Шовковский и Велозу общими усилиями выбили мяч в аут...

76. И еще раз мяч заметался по штрафной после розыгрыша мяча Фернандиньо и Агуэро... Шовковский сумел зафиксировать мяч в руках.

77. МАКАРЕНКОООО.... Имел шикарный момент после паса с угла поля, но упустил мяч за лицевую линию.

78. БУЯЛЬСКИЙ... Еще один шикарный момент у игрока "Динамо", но в этот раз удар отбил руками Харт, переведший мяч в сторону от ворот. Атаку начинал острейшим пасом с фланга Ярмоленко на Велозу, котоырй уже отпасовал на Буяльского.

79. Гонсалес пошел на трех защитников гостей и потерял мяч...

80. В ответной атаке "Сити" Фернандиньо пытался подрезать мяч в дальний угол ворот Шовсковского, но удар явно не получился.

81. Туре прощает "Динамо" после удара с выгоднейшей позиции - стоял напротив ворот.

82. Рыбалка получает травму в борьбе в центре поля. Сорвали атаку англичане.

83. Подача штрафного с угла поля - рефери зафиксировал фол Виды на Отаменди.

85. Силва нарушил правила в борьбе с Рыбалкой в центре поля - накладка.

86. Серия взаимных ошибок игроков обеих команд в центре поля...

87. Силва разыгрывает штрафной с угла поля - Стерлинг так и не смог подать в штрафную. Слишком плотная оборона у "Динамо".

88. И ГОЛ... ТУРЕ... 1:3..

89. Во второй волне атаки "Сити" Туре подхватил мяч и блестящим ударом в дальний гол забил гол.

90. Замена у "Сити" - Ихеаначо вместо Агуэро.

90+1. Фланговая атака "Динамо", которая завершается тем, что защитники перехватываю пас на Ярмоленко и мяч оказался в руках Харта.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание