Платини уже обнимается с Суркисом в Борисполе (фото)

13:54, 03 июля 2008
Спорт
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Начинается визит президента УЕФА

Делегация УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ прибыла Украину.

Президент Федерации футбола Украины Игорь Суркис приветствует президента УЕФА Мишеля Платини в киевском аэропорту

Сегодня же Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет президента УЕФА. Будет обсуждено состояние подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Вчера, в рамках этой же поездки, президент УЕФА встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ (фото справа) и главой государства Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Фото AP

 

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