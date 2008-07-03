Платини уже обнимается с Суркисом в Борисполе (фото)

Делегация УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ прибыла Украину.

Сегодня же Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет президента УЕФА. Будет обсуждено состояние подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Вчера, в рамках этой же поездки, президент УЕФА встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ (фото справа) и главой государства Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Фото AP