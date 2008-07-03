Платини уже обнимается с Суркисом в Борисполе (фото)
13:54, 03 июля 2008Спорт
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Начинается визит президента УЕФА
Делегация УЕФА во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ прибыла Украину.
|Президент Федерации футбола Украины Игорь Суркис приветствует президента УЕФА Мишеля Платини в киевском аэропорту, 3 июоя 2008 г.
Сегодня же Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет президента УЕФА. Будет обсуждено состояние подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Вчера, в рамках этой же поездки, президент УЕФА встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ (фото справа) и главой государства Лехом КАЧИНЬСКИМ.
Фото AP
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