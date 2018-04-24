Юношеские олимпийские игры: рекорды украинцев в Лиллехаммере

Во вторник, 23 февраля, в Украину вернулись спортсмены сборной Украины, участвовавшие во II зимних Юношеских олимпийских игр в Лиллехаммере. Вернулись с триумфом, как и 22 года назад, когда Украина впервые была представлена национальной сборной отдельного государства на Олимпиадах вообще.

ЮОИ - относительно новая инициатива Международного олимпийского комитета, которая была воплощена в жизнь в 2010-м году. Тогда в Сингапуре состоялись первые в истории летние ЮОИ. Спустя два года, в 2012-м в австрийском Инсбруке состоялись уже зимние Игры, а в 2014-м в китайском Нанкине – вторые летние. По замыслу чиновников Международного олимпийского комитета - это специальные Олимпийские игры среди молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.Если 22 года назад, в далеком 1994-м в том же Лиллехаммере, обладательницей первого олимпийского золота в истории независимой Украины стала Оксана Баюл, а бронзу завоевала биатлонистка Валентина Цербе, то нынешние Игры, хоть и не стали первыми (в том числе, для украинских спортсменов), подарили нам сразу несколько достижений со словом «впервые».

На первых зимних Играх на счету нашей команды было три серебряные награды – две в фигурном катании и одна в шорт-треке. Прошло четыре года и в Лиллехаммере (столице классической «взрослой» Белой Олимпиады-1994) вновь загорелся Олимпийский огонь. Для знаменитого норвежского курорта это событие случилось во второй раз за 22 года.

Нынешние Игры для украинской команды изначально считались весьма перспективными. Помимо «коронного» для нас вида спорта в зимней программе - фигурного катания, появился биатлон, в котором именно в последние четыре года Украина заметно упрочила свои позиции в мировом рейтинге, и правильно было бы ожидать успеха от подрастающего поколения украинских спортсменов. То, что у нас зажглась новая «звездочка» именно в этом виде спорта – абсолютно логично. Ну и, наконец, хотелось, чтобы просто кто-то выстрелил. А медаль в сноубординге, которая стала первой в истории сборной Украины в этом виде спорта на соревнованиях Топ-уровня – сенсация с перспективой в будущее. Ведь интерес к виду спорта начинается с громких успехов. Прецедент у нас есть. Стоит ждать продолжения…

Разве мог кто-то подумать еще каких-нибудь два-три года назад, что биатлон станет одним из коронных видов спорта в Украине, практически, наравне с боксом и футболом…

Успехи юных спортсменов

Между тем, прописная истина, мол, прогнозы в спорте - дело неблагодарное, в юношеском спорте верна вдвойне. Это в беседе с УНИАН, подтвердила шеф миссии сборной Украины на II зимних ЮОИ, сама в недавнем прошлом титулованная спортсменка, бронзовая призер ОИ Сидней-2000 в прыжках в воду Анна Сорокина: «Рассчитывать на награды перед стартом Игр в этом случае было бы не совсем верно. Надеяться – да. Но не рассчитывать. Тем не менее, результат превзошел все ожидания. Наша Кристина Дмитренко завоевала первое в истории Украины золото зимних ЮОИ… Александр Шмуратко, завоевавший серебро в командных соревнованиях по фигурному катанию, добился своего успеха в 14-летнем возрасте, ему только недавно исполнилось 14-ть, в декабре прошлого года. Наконец, бронза Дарьи Кириченко – первая награда в истории Украины в этом виде спорта на международном уровне. Даже взрослые наши спортсмены никогда не добивались такого успеха. Для Украины, которая, в принципе, не считается в мировом спорте «зимней» страной, любая награда такого уровня – уже успех. С этом Олимпиады, как и с первой зимней – четыре года назад, Украина привезла три награды. Это вселяет оптимизм и уверенность в том, что будущее у украинского зимнего спорта есть».

Кроме того, не стоит забывать и о других, локальных, но не менее значимых успехах украинских спортсменов. Помимо трех наград, были еще и многочисленные успехи уровня Топ-10. А ведь это Олимпиада – место в десятке сильнейших стоит дорогого. При этом успехи у нас были в разных видах, которые в Украине фактически не развиваются из-за элементарного отсутствия условий для подготовки – баз, где можно было бы оттачивать свое мастерство. Это, например, наши попадания в элиту в санях (Елена Смага и команда в эстафете) и скелетоне (Владислав Гераскевич). Многочисленные результаты уровня Топ-10 в лыжном спорте и т.д. и т.п.

На вопрос, могут ли появиться перспективы постройки той же санно-бобслейной трассы, отвечающей всем современным мировым требованиям в Украине, или нашим спортсменам и в дальнейшем придется оттачивать мастерство за границей, Сорокина отметила: «У нас был шанс провести Олимпиаду-2022 и под нее построить в Украине всю необходимую инфраструктуру для развития зимних видов спорта. Создать лыжные и биатлонные трассы мирового уровня, построить ледовые дворцы, ту же санно-бобслейную трассу, новый трамплин для прыжков на лыжах… Перечислять можно долго. К сожалению, это все осталось в мечтах. Реалии таковы, что нам остается только ждать. Как говорили на праздновании 25-летия Национального олимпийского комитета Украины: «Желаем всем нам дожить до проведения зимних и летних Олимпийских игр на территории Украины».

«Кстати, в Лиллехаммере за 22 года сохранилась практически вся инфраструктура. Объекты в отличном состоянии и сейчас принимали соревнования новых Игр. Все, кто помнят те Игры-1994, были шокированы тем, как норвежцы распорядились своим олимпийским наследием. В этом им может позавидовать и Турин, где проходили Игры-2006, и Ванкувер (2010)…», - подытожила Сорокина.

Первое «золото»

Первую золотую медаль Украине в истории зимних ЮОИ принесла биатлонистка Кристина Дмитренко. На следующий день после спринтерской гонки, где она заняла обиднейшее 4-е место, остановившись в шаге от медали, украинка не только обогнала по ходу дистанции трех медалисток спринта, но еще и выиграла на финише у ближайших соперниц в драматичной борьбе с преимуществом в чуть более чем 7 секунд.

«Во время гонки было очень холодно и это, пожалуй, главное впечатление от «персьюта», - делится своими воспоминаниями чемпионка. – Самое тяжелое было собраться, переломить себя психологически. Иногда 4-е место очень сильно морально надламывает, спортсмен перестает верить в свои силы. Мне же хотелось, в первую очередь, самой себе доказать, что я достойна медали. Что я могу побороться за награду в этой гонке. И после двух промахов на первом огневом рубеже в преследовании, когда опустилась с 4-го на 9-е место, я просто выкинула из головы все посторонние мысли, собралась и делала свою работу. Конечно, последняя стрельба была самая тяжелая. Я пришла на рубеж и понимала, что мне обязательно нужно отработать «чисто». Только в этом случае у меня будет шанс попасть в призы. Мои соперницы уходили на штрафные круги, а мне удалось отстрелять без промахов и я вернулась на дистанцию первой».

Помимо личного успеха, Дмитренко также осознает и значимость своей награды для страны в целом: «Да, я прекрасно понимала, что здесь выступаю не только за себя, а за страну. И когда заняла 4-е место в спринте, и когда выходила на старт гонки преследования. Я четко осознавала, что мой возможный успех будет не только личным. Он будет для всей страны, для нашего государства».

«Волнения по ходу гонки практически не было. После 4-го места в спринте и двух ошибок в первой стрельбе уже ни о чем не думала. Волнение сняло как рукой и, видимо, именно это помогло отбросить все ненужные эмоции и выступить «на все сто». Это был мой шанс, и я им сполна воспользовалась», - продолжила чемпионка.

«Теперь – моя мечта выиграть золото «взрослой» Олимпиады, настоящей. Пойти по пути наших сегодняшних лидеров. Кстати, я была на сборе вместе с ними, виделись, тренировались порознь, но знаю наших чемпионок. Теперь, наверное, они узнают и меня, - улыбается Кристина и добавляет. – Мои кумиры в украинском биатлоне – Вита Семеренко и Юлия Джима, а в мировом масштабе - Дарья Домрачева и Мартен Фуркад».

В конце мая Кристине Дмитренко исполнится 17 лет и в это же время она будет сдавать выпускные экзамены в Черниговском информационно-технологическом лицее, где учится в 11-м классе. В прошлом году спортсменка стала чемпионкой Украины среди девушек в спринте. В Лиллехаммере, на своей «коронной» дистанции, воспитанница Александра Ворчака лишь чуть не дотянула до награды. Но с лихвой перевыполнила свой план в «преследовании». Ведь, как призналась сама спортсменка уже после прилета в Киев, о том, какого достоинства будет награда, даже не задумывалась. Хотелось просто завоевать медаль.

Самый юный украинский призер-олимпиец

В свою очередь, фигурист Иван Шмуратко уже вошел в историю как самый юный украинский призер-олимпиец. Совсем недавно, 21 декабря 2015-го года, 7-класснику Международной украинской школы (Киев) исполнилось всего 14 лет. А почти через два месяца, 20 февраля, он уже выиграл серебро в смешанной команде, с представительницей Латвии в женском одиночном катании, французским танцевальным дуэтом и чешской парой. При этом, украинец получил от судей за свое выступление в командных соревнованиях оценку 89,66 балла, что стало его личным лучшим результатом в карьере.

А ведь за несколько дней до этого, в своих основных соревнованиях – среди мужчин-одиночников, подопечный Веры Вольповой получил от судей 83,39 балла, что позволило занять только 14-е место. Но, как говорится, сумел вовремя собраться.

«Я получил неоценимый опыт, самый большой на данный момент, - делится своими впечатлениями Иван. - Я провел две прекрасные недели, в прекрасной атмосфере Олимпийских игр. Я очень рад, что все так получилось. Буду работать дальше, чтобы добиться новых успехов».

«Конечно было большое волнение, ведь это командные соревнования. Я выступал не только за себя, но и за всю команду. Спасибо партнерам, которые поддержали меня во время соревнования. Кстати, именно волнение не позволило мне как следует собраться и выступить в одиночных соревнованиях. Я, конечно же, недоволен своим выступлением в мужском одиночном турнире. Надо будет сделать выводы и в дальнейшем стараться избегать тех ошибок, которые допустил», - добавляет вице-чемпион Игр.

Кстати, в прошлом году Шмуратко выиграл медали чемпионата Украины сразу в двух возрастных категориях – «золото» среди юношей и «бронзу» в турнире юниоров.

Судьбу «бронзы» решили доли секунды

Наконец, бронза в командных соревнованиях в сноубординге Дарьи Кириченко, как уже отмечалось, стала первой для нашей страны в этом виде спорта на международных соревнованиях Топ-уровня. Более того, украинка в смешанной команде, вместе с партнершей из Швеции и юношами из Болгарии и той же Швеции, до последнего вели борьбу за 2-е место с квартетом из Швейцарии. И только фотофиниш показал, что с преимуществом в тысячные доли секунды финишную черту быстрее пересекли швейцарцы. Победа в этом виде программы досталась команде Германии.

Воспитанница Натальи Ковтун до сих пор с трудом верит в свой успех: «Первыми моими эмоциями был шок и радость. Сразу начала звонить родителям, просто не могла поверить в это, что произошло. Да и сейчас до сих пор не верится, что стала медалисткой Юношеских Олимпийских игр. Благодарна своим коллегам по команде. Ничто так не сближает, как соревнования. Мы сразу стали одним целым, вместе работали на результат, на победу. Такой шанс выпадает один раз в жизни, а поэтому нужно было его использовать по максимуму».

Как и чемпионка Игр биатлонистка Дмитренко, сноубордистка Кириченко этим летом будет заканчивать школу, а точнее, киевский лицей №145. А ведь еще в прошлом 2015-м школьница Кириченко стала сильнейшей сноубордисткой в Украине, выиграв, ни много, ни мало, в столь юном возрасте чемпионат страны.

Как отметил по итогам ЮОИ президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, Лиллехаммер – это символическое место для Украины. 22 года назад в этом городе украинские спортсмены впервые представляли свою независимую страну. Теперь, спустя годы, свой путь в спорт первыми серьезными достижениями отметили наши начинающие атлеты.

«Для этих юных ребят и девушек соревнования в Лиллехаммере стали, на данный момент, самым главным спортивным стартом в карьере, очень важным испытанием. Главное их достижение – бесценный опыт соревнований такого уровня. Надеюсь, что в рамках культурно-образовательной программы, они получили также новые знания, навыки, нашли себе новых друзей. У нас растет достойная смена, перспективный спортивный резерв. Хочется верить, что эти Юношеские Олимпийские игры станут фундаментом для развития их спортивной карьеры и трамплином для новых достижений», - подчеркнул президент НОК.

Впереди у сегодняшних героев – большой и очень трудный путь. Ведь спорт – это не только и не столько радость успеха, а, прежде всего, годы упорных изнуряющих тренировок. И – будущих побед…

Кирилл Стадниченко