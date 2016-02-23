Бой-реванш Кличко с Фьюри может состояться в июле

Бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем этих поясов украинцем Владимиром Кличко состоится в период с мая по июль включительно, сообщает Boxing news.

Об этом в интервью Ring TV сказал исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко Том Леффлер.

"Бой состоится в мае, июне, или, возможно, даже в июле. Сейчас мы пытаемся свести все пазлы воедино - арены, британского PPV, немецкого телевидения, НВО. Но бой состоится во временной период с мая по июль", - сказал Том Леффлер.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Владимир Кличко уступил в титульном бою британцу Фьюри по очкам и потерял все свои пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Со временем IBF отобрала у Фьюри пояс чемпиона мира, так как он предпочел обязательной защите титула в бою с официальным претендентом по версии этой организации, матч-реванш с украинцем.