Полный рейтинг ФИФА

Сборная Испании, выигравшая Евро-2008, поднялась на первую позицию в новом рейтинге ФИФА. Аргентина, которая ранее лидировала, опустилась на шестое место.

С третьей позиции на вторую поднялась сборная Италии. Третье место в новом рейтинге занимает Германия, вышедшая в финал Евро-2008.

Россия поднялась на 11-е место. По итогам выступления на чемпионате Европы 2008 года, где россияне дошли до полуфинала сборная страны улучшила свое положение сразу на 13 позиций. Не прошла незамеченной хорошая игра Голландии, Хорватии и Турции, поднявшихся теперь на пятую (+5 строк), седьмую (+ 8) и четырнадцатую (+6) позицию, соответственно. Неучастие Англии в Евро-2008 и формальное участие Греции тоже отразилось: Англия потеряла 6 позиций и сейчас стоит 15-й, Греция с 8-го места перешла на 18-е.

С других континентов заметен рост Нигерии, Ирана и Ирака. Самый большой прогресс показали сборные Буркина-Фасо и Суринама. Команда африканской страны поднялась на 47 позиций и теперь занимает 64-ю строчку. Южноамериканцы, поднявшиеся на 58 (!) строк, теперь 236-е.

Рекордсмены потерь - новозеландцы (-24, и теперь 112-е), за ними Мозамбик (19, 109), Албания (18, 100), Армения (18, 96), Канада (17, 77). Ну нельзя же играть в хоккей и футбол одновременно.

Украина на этом празднике жизни повела себя скромно, но оптимистично: +2 и с 29-м местом как раз опережаем США, правда, отставая от Кот-д`Ивуар.