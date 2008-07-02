Лэмпард уходит из "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард согласился на переход в миланский "Интер". Сумма трансфера может составить 7 миллионов фунтов (8,75 миллиона евро). Ранее новый тренер "Интера" Жозе Моуринью, несколько сезонов возглавлявший "Челси", заявил, что переход Лэмпарда этим летом невозможен, сообщает Лента.русо ссылкой на интернет-издание Goal.com.

Однако клубы смогли договориться о трансфере после того, как в "Челси" перешел полузащитник сборной Португалии Деку и место в основе 30-летнего Лэмпарда оказалось под угрозой.

"Интер" предложил Лэмпарду четырехлетний контракт на сумму 6 миллионов фунтов (7,5 миллиона евро) в год. Ожидается, что в конце недели футболиста представят как первого новичка миланской команды после прихода на пост тренера Жозе Моуринью.