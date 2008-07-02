Начался чемпионат Украины среди групп захвата МВД

20:25, 02 июля 2008
Спорт
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Участвуют все территориальные управления

Сегодня в Ивано-Франковске на стадионе «Рух» состоялось торжественное открытие чемпионата Украины по многоборью среди групп захвата МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на базе УМВД Украины в области и Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел. В соревнованиях принимают участие команды всех территориальных управлений Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня участники чемпионата на территории учебно-тренировочного центра «Лисец», который находится в селе Старый Лисец Тисменицкого района, состязались в прикладной стрельбе и в преодолении специальной полосы препятствий.

3-4 июля в спортивном комплексе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа состоятся соревнования по рукопашному бою и торжественное закрытие мероприятия.

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