Бубка про итоги ЮОИ: "В Лиллехаммере написана новая страница украинского спорта"

Президент Национального олимпийского комитета, Олимпийский чемпион Сергей Бубка прокомментировал итоги выступления украинской сборной на II зимних Юношеских Олимпийских играх, которые накануне завершились в Лиллехаммере.

«Лиллехаммер – это символическое место для Украины. Именно там 22 года назад началась олимпийская история Независимой Украины и было добыто «золото» фигуристки Оксаны Баюл и бронза биатлонистки Валентины Цербе. Приятно, что эти славные традиции продолжены и написана новая яркая страница украинского спорта», - отметил главный олимпиец страны.

«Три награды – отличный результат! Все медали стали историческими для Украины. «Золото» биатлонистки Кристины Дмитренко стало первой наградой высшей пробы для Украины на зимних Юношеских Олимпийских играх. Серебряную медаль завоевал самый молодой участник сборной – 14-летний фигурист Иван Шмуратко. Бронзовая медаль сноубордистки Дарины Кириченко является первой для нашей страны в этом виде спорта на соревнованиях такого уровня», - отметил Сергей Бубка.

Президент НОК также подчеркнул, что целый ряд наших юных олимпийцев в огромной конкуренции с лучшими атлетами мира сумели попасть в топ-10 в биатлоне, сноубординге, фигурном катании, лыжном двоеборье, санном спорте, лыжных гонках, скелетоне.

«Для этих юных ребят и девушек соревнования в Лиллехаммере стали на данный момент самым главным спортивным стартом в карьере, очень важным испытанием. Главное их достижение – бесценный опыт соревнований такого уровня. Надеюсь, что в рамках культурно-образовательной программы они получили также новые знания, навыки, нашли себе новых друзей», - отметил Сергей Бубка.

«У нас растет достойная смена, перспективный спортивный резерв. Хочется верить, что эти Юношеские Олимпийские игры станут фундаментом для развития их спортивной карьеры и трамплином для новых достижений», - подчеркнул президент НОК.

Как сообщал УНИАН, ЮОИ в Лиллехаммере проходили с 12 по 21 февраля. Сборная Украины на этих соревнованиях завоевала три медали - по одному золоту, серебру и бронзе.