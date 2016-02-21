В Лиллехаммере торжественно закрыты II зимние Юношеские олимпийские игры

Во время церемонии закрытия Игр президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах поблагодарил всех, кто был причастен к этому празднику и пожелал поделиться со всеми олимпийским духом, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Если мы все разделяем этот дух дружбы, взаимопонимания и толерантности, то вместе мы сможем сделать этот мир лучше», - подчеркнул президент МОК.

10 невероятных дней пролетели весело, интересно, познавательно и по-спортивному. 1100 атлетов из 71 страны мира стали одной большой и дружной олимпийской семьей. Уже завтра команды начнут разъезжаться домой, но навсегда в памяти у них останутся эти замечательные олимпийские воспоминания.

После выхода знаменосцев, где сине-желтый стяг несла чемпионка II зимних ЮОИ по биатлону Кристина Дмитренко и спуск Олимпийского флага, огонь Игр погас, чтобы уже в 2020 году снова вспыхнуть на зимних Юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Как сообщал УНИАН, на ЮОИ в Лиллехаммере-2016 сборная Украины завоевала три награды - по одному золоту, серебру и бронзе.