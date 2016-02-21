Украинские саблистки завоевали бронзу этапа Кубка мира по фехтованию в Бельгии
20:50, 21 февраля 2016Спорт
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На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в Бельгии, женская сборная Украины в командном выступлении заняла третье место.
noc-ukr.org
Наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Елены Ворониной стали обладательницами бронзовых наград, сообщает официальный сайт соревнований.
В полуфинале украинки уступили команде Франции, а в матче за 3-е место победили фехтовальщиц Италии. В финале француженки проиграли команде России.
Как сообщал УНИАН, накануне в одиночном турнире победу праздновала лидер украинской команды Харлан.
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