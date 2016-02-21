Украинские саблистки завоевали бронзу этапа Кубка мира по фехтованию в Бельгии

Наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Елены Ворониной стали обладательницами бронзовых наград, сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале украинки уступили команде Франции, а в матче за 3-е место победили фехтовальщиц Италии. В финале француженки проиграли команде России.

Как сообщал УНИАН, накануне в одиночном турнире победу праздновала лидер украинской команды Харлан.