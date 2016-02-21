Дзюдоист Хаммо выиграл этап мирового Гран-при в Дюссельдорфе

В Дюссельдорфе (Германия) завершились соревнования этапа Гран-при по дзюдо в супертяжелой весовой категории - свыше 100 кг., где победу одержал украинский спортсмен Яков Хамммо, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен выиграл две схватки группового турнира, а затем, в полуфинале одолел Сунг-Мин Кима из Южной Кореи, а в решающей финальной схватке был сильнее египтянина Ислама Эль Шехаби.

Этот этап соревнований стал вторым в 2016-м году. Ранее состоялся аналогичный турнир на Кубе, который прошел 22-24 января.