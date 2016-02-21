Чемпионка Игр Дмитренко стала знаменосцем сборной Украины на закрытии II зимних ЮОИ-2016

Не смотря на то, что само мероприятие будет проходить в форме своеобразного пати на территории Олимпийской деревни, традиционные элементы такие как спуск олимпийского флага и передача его следующей столице III зимних ЮОИ-2020, погашение олимпийского огня и парад знаменосцев все же будут присутствовать, сообщает пресс-служба НОК Украины.

По решению нашей команды, нести флаг Украины поручено чемпионке II зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере по биатлону Кристине Дмитренко.

«Я с удовольствием согласилась выполнить эту почетную миссию. Вообще, я еще очень хотела нести флаг на открытии Юношеских Олимпийских игр, но ничего, сегодня у меня появился такой шанс», -- прокомментировала спортсменка.