Украинские биатлонисты замкнули шестерку сильнейших в смешанной эстафете Юношеских олимпийских игр

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась смешанная эстафета по биатлону в рамках Юношеских олимпийских игр, где сборная Украины замкнула шестерку сильнейших команд мира, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы выступали в составе Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Сергей Телень и Юрий Сытник.

Наша команда претендовала на награды только в начале гонки, когда чемпионка Игр в гонке преследования Дмитренко отлично прошла свой этап, финишировав второй с символическим отставанием от лидера в 0,7 секунды. Но уже на втором этапе Кипяченкова увеличила отставание до 2 минут 18,6 секунды - 7-е место.

В дальнейшем Телень и Сытник не позволили команде опуститься ниже, но и существенного прогресса также не было. В итоге, отставание украинцев на финише составило 2 минуты 51,2 секунды. Наши спортсмены использовали 18 дополнительных патронов на огневых рубежах и проехали один штрафной круг.

Победителем гонки стала сборная Норвегии, призерами - команды Германии и Италии. В пятерку сильнейших также вошли Франция и Россия.

Таким образом, сборная Украины завершила зимние Юношеские олимпийские игры с тремя наградами в активе - по одному золоту, серебру и бронзе.

Олимпиада в Лиллехаммере проходила с 12 по 21 февраля.