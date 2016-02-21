Серебряный призер Юношеских олимпийских игр Шмуратко: "Еще не верю в свою награду"

До последнего проката была интрига относительно распределения медалей, но совместными усилиями французского дуэта, чешской пары, представительницы Латвии и нашего спортсмена, который показал свой лучший результат в сезоне, команда «Future» сумела подняться на вторую ступеньку пьедестала, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Если бы мне еще вчера сказали, что я стану призером Юношеских Олимпийских игр, не поверил. Я и сейчас еще не до конца верю в то, что произошло. Спасибо команде, которая поддерживала и переживала за меня. Они – лучшие», - прокомментировал Иван Шмуратко.

Тренер призера Вера Вольпова довольна сегодняшним прокатом своего воспитанника. «Он готовился к этим стартам, усердно тренировался, не хотел подвести своих коллег по команде. Рада, что все так получилось. Будем работать дальше», - добавила наставница.

Таким образом, за день до завершения ЮОИ на счету сборной Украины 3 награды - по одному золоту, серебру и бронзе.

В последний день соревнований, 21 февраля, украинцы поведут борьбу за награды в смешанной эстафете по биатлону.