Президент МОК Томас Бах встретился со спортсменами и молодыми послами Юношеских олимпийских игр
Во встрече приняли участие и представители украинской команды.
В предпоследний соревновательный день на II зимних Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах встретился с атлетами и молодыми послами, где Украину представляли новоиспеченная бронзовая призер по сноубордингу Дарья Кириченко и молодой посол команды Вера Передерий.
Главного олимпийца мира интересовало мнение юных спортсменов о проведении такого формата Игр, что возможно изменить или добавить и вообще впечатление атлетов от самого главного спортивного события. Все комментарии и предложения, по словам Томаса Баха, будут учтены уже в следующих ЮОИ.
«Я безумно счастлива, что стала частью такого невероятного и значимого мероприятия как Юношеские Олимпийские игры. Мы все здесь не только соревновались, но и учились, получали новые знания. Жаль, что подобного единения всех атлетов в одну единую команду нет ни на одном чемпионате. Я буду скучать по Лиллехаммеру, совсем не хочется отсюда уезжать», - добавила Дарья Кириченко.