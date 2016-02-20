Президент МОК Томас Бах встретился со спортсменами и молодыми послами Юношеских олимпийских игр

В предпоследний соревновательный день на II зимних Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах встретился с атлетами и молодыми послами, где Украину представляли новоиспеченная бронзовая призер по сноубордингу Дарья Кириченко и молодой посол команды Вера Передерий.

Главного олимпийца мира интересовало мнение юных спортсменов о проведении такого формата Игр, что возможно изменить или добавить и вообще впечатление атлетов от самого главного спортивного события. Все комментарии и предложения, по словам Томаса Баха, будут учтены уже в следующих ЮОИ.

«Я безумно счастлива, что стала частью такого невероятного и значимого мероприятия как Юношеские Олимпийские игры. Мы все здесь не только соревновались, но и учились, получали новые знания. Жаль, что подобного единения всех атлетов в одну единую команду нет ни на одном чемпионате. Я буду скучать по Лиллехаммеру, совсем не хочется отсюда уезжать», - добавила Дарья Кириченко.