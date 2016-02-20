Фигурист Шмуратко завоевал серебро Юношеских олимпийских игр в командных соревнованиях
21:53, 20 февраля 2016Спорт
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Украинец выступал в составе команды Future.
noc-ukr.org
На II зимних Юношеских Олимпийских играх, которые продолжаются в норвежском Лиллехаммере, самый молодой спортсмен олимпийской сборной Украины Иван Шмуратко (14 лет) принес нашей стране серебряную награду, сообщает пресс-служба НОК Украины.
В смешанных командных соревнованиях по фигурному катанию 14-летний украинец в составе команды под названием Future в своем прокате получил 89.66 баллов, что является его лучшим результатом в сезоне.
Вместе с ним в команде были представлены Диана Никитина (Латвия, женское одиночное катание), Анна Дускова - Мартин Бидар (Чехия, спортивная пара), Юлия Вагре - Матье Коуре (Франция, танцы на льду).
Чемпионом Игр стала команда Desire, бронзовым призером - Discovery.
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