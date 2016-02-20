Фигурист Шмуратко завоевал серебро Юношеских олимпийских игр в командных соревнованиях

На II зимних Юношеских Олимпийских играх, которые продолжаются в норвежском Лиллехаммере, самый молодой спортсмен олимпийской сборной Украины Иван Шмуратко (14 лет) принес нашей стране серебряную награду, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В смешанных командных соревнованиях по фигурному катанию 14-летний украинец в составе команды под названием Future в своем прокате получил 89.66 баллов, что является его лучшим результатом в сезоне.

Вместе с ним в команде были представлены Диана Никитина (Латвия, женское одиночное катание), Анна Дускова - Мартин Бидар (Чехия, спортивная пара), Юлия Вагре - Матье Коуре (Франция, танцы на льду).

Чемпионом Игр стала команда Desire, бронзовым призером - Discovery.