Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Бельгии
21:00, 20 февраля 2016Спорт
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Украинка победила в индивидуальных соревнования саблисток.
noc-ukr.org
На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходит в Бельгии, блестящий результат продемонстрировала Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 Ольга Харлан.
В индивидуальных соревнованиях украинка не оставила никаких шансов соперницам и завоевала медаль высшей пробы.
В финале Ольга одержала победу над российской спортсменкой Яной Егорян – 15:10.
Интересно, что в полуфинале Егорян выиграла у лидера российской сборной Софьи Великой. Еще одна из лидеров мирового фехтования на саблях - американка Мариэль Загунис - проиграла в четвертьфинале и заняла 5-е место.
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