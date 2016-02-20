Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Бельгии

На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходит в Бельгии, блестящий результат продемонстрировала Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 Ольга Харлан.

В индивидуальных соревнованиях украинка не оставила никаких шансов соперницам и завоевала медаль высшей пробы.

В финале Ольга одержала победу над российской спортсменкой Яной Егорян – 15:10.

Интересно, что в полуфинале Егорян выиграла у лидера российской сборной Софьи Великой. Еще одна из лидеров мирового фехтования на саблях - американка Мариэль Загунис - проиграла в четвертьфинале и заняла 5-е место.