Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Бельгии

21:00, 20 февраля 2016
Спорт
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Украинка победила в индивидуальных соревнования саблисток.

noc-ukr.org

На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который проходит в Бельгии, блестящий результат продемонстрировала Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 Ольга Харлан.

В индивидуальных соревнованиях украинка не оставила никаких шансов соперницам и завоевала медаль высшей пробы.

В финале Ольга одержала победу над российской спортсменкой Яной Егорян – 15:10.

Интересно, что в полуфинале Егорян выиграла у лидера российской сборной Софьи Великой. Еще одна из лидеров мирового фехтования на саблях - американка Мариэль Загунис - проиграла в четвертьфинале и заняла 5-е место.

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