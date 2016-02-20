Фристайлист Абраменко стал обладателем Хрустального глобуса в лыжной акробатике в Кубке мира

В Минске завершились соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, где украинец Александр Абраменко занял 5-е место, но стал лучшим в итоговой таблице КС сезона 2015/16, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец получил за выполнение своих прыжков от судей 67,87 балла. Победителем этапа стал Кристофер Лиллис (США, 111,78), Второе место у Максима Густика (Беларусь, 109,50), третье - Ильи Бурова из России, 104,07.

Этот результат позволил Александру остаться лидером общего рейтинга и впервые в истории украинского фристайла стать обладателем малого Хрустального глобуса в лыжной акробатике.

После этого этапа в таблице Кубка мира у Абраменко 310 баллов, Густика - 276, Петра Медулича (Россия) - 244.