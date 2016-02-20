Юные спортсмены посетили Норвежский Олимпийский музей

Наиболее популярной экскурсией среди атлетов является Норвежский Олимпийский музей, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Это единственный музей в Северной Европе, который представляет собой всю историю Олимпийских игр. Здесь собрано более 7000 экспонатов за всю историю олимпизма начиная с 776 г. до н.э. и заканчивая II зимними Юношескими Олимпийскими играми 2016 года.

Сама история Игр представлена в современном интерактивном формате с разнообразными видеороликами и фотографиями. Отдельно в музее представлены зимние Олимпийские игры, которые Лиллехаммер принимал в 1994 году. В частности наши фигуристы Дмитрий Шарпар и Владимир Беликов, а также шеф миссии украинской команды Анна Сорокина и молодой посол Вера Передерий попробовали себя в биатлоне.

Поэтому Норвежский Олимпийский музей заслуживает высочайшей оценки и пришелся по душе нашим юным атлетам.