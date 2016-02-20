Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

Определен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Всего в составе 12 спортсменов - по 6 представителей мужской и женской команд.

Мужчины - Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Руслан Ткаленко.

Женщины - Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Наталья Бурдыга и Яна Бондарь.

Остальные наши спортсмены готовятся к заключительному этапу кубка IBU (Мартелл) и юниорскому чемпионату Европы (Поклюка).

Чемпионат мира пройдет в норвежском Холменколлене с 3 по 13 марта.