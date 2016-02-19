Мужская и женская сборные Украины по бадминтону не смогли попасть в полуфинал чемпионата Европы

В Казани (Россия) сегодня состоялись матчи 1/4 финала командного чемпионата Европы по бадминтону, в которых мужская и женская сборные Украины проиграли и остановились в шаге от борьбы за медали, сообщает официальный сайт турнира.

Мужская сборная Украины в четвертьфинале потерпела поражение от французов со счетом 0:3. Дмитрий Завадский проиграл Брайсу Леведесу –0:2 (13:21, 7;21), Артем Почтарев – Лукасу Корви – 0:2 (17:21, 14:21), а Валерий Атрощенков – Лукасу Кларбо – 0:2 (19:21, 12:21).

В полуфинале встретятся Франция - Англия, Дания - Германия.

В женском турнире украинки не справились с командой Испании - 0:3. Мария Улитина проиграла Каролине Марин – 0:2 (18:21, 15:21), Наталия Войцех – Беатрис Корралес – 0:2 (21:23, 18:21), а Елена Прус – Кларе Азурменди – 0:2 (16:21, 9:21).

В полуфиналах женского турнира сойдутся Испания - Болгария и Дания - Германия.

Решающий матчи в борьбе за медали турнира - полуфиналы и финалы - состоятся в Казани в выходные, 20-21 февраля.