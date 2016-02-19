Молодежный состав "Днепра" вышел в финал турнира в Индии

В Кожикоде (Индия) завершился полуфинальный матч Международного турнира «Sait Nagjee Amarsee International Tournament», в котором молодежная команда днепропетровского "Днепра" обыграла сверстников из английского "Уотфорда" со счетом 3:0, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Голы в этом матче забили Юрий Лунев, Владислав Кочергин, а третий мяч влетел в ворота после автогола игрока английской команды.

В полуфинале молодежная команда «Днепра» встретилась с тем самым «Уотфордом», который при драматических обстоятельствах оставил за бортом плей-офф луцкую «Волынь». Не особо блистая на протяжении всего турнира, англичане умудрились вытащить счастливый лотерейный билет в последнем поединке группового турнира с лучанами, когда в ворота украинской команды на последней минуте был поставлен пенальти, по большому счету придуманный местным рефери на ровном месте. Стандарт был реализован Якубяком, в матче в итоге была зафиксирована ничья, которая и устроила «Уотфорд». Ну а в составе «Волыни» единственный гол англичанам забил экс-днепрянин Сергей Кравченко.

Накануне сегодняшнего матча Сергей однозначно прогнозировал победу «Днепра» и отнюдь не из-за чувства обиды на «Уотфорд».

И на протяжении всей игры "Днепр" имел полное преимущество над соперником. Правда, основное время закончилось вничью но в дополнительные 30 минут "днепряне" сумели отличиться трижды. На 93-й минуте счет открыл Кочергин, на 109-й Лунев удвоил преимущество своей команды, а уже на 120-й англичане сами организовали гол в собственные ворота.

В финале 21 февраля игроки "Днепра" встретятся со сверстниками из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».