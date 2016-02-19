Свитолина проиграла в полуфинале теннисного турнира в Дубаи

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 1/2 финала теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships (категория - Premier), в котором украинка Элина Свитолина проиграла Саре Эррани из Италии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился в двух партиях со счетом 4-6 4-6.

В первой парти соперницы достаточно много ошибались и делали взаимные брейки. А при счете 4:4 решающую ошибку допустила украинка. Она не сумела выиграть гейм на своей подаче, а затем и проиграла подачу соперницы - 4-6.

Во втором сете украинка вела в счете 3-1, но позволила сопернице сделать два брейка и удержать два гейма на своей подаче - 3-5. Только после этого Свитолина выиграла гейм на своей подаче, но в следующем гейме ничего не смогла противопоставить сопернице и проиграла сет и матч - 4-6.

Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу по киевскому времени свой матч 1/4 финала на мужском турнире в Рио-де-Жанейро проведет Александр Долгополов. Его соперником станет один из лучших ироков последнего десятилетия, экс-первый номер мирового рейтинга (ныне 5-я ракетка мира) и 14-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль.