Платини рассказал о своих планах во время визита в Украину

Делегация УЕФА во главе с президентом организации Мишелем ПЛАТИНИ 2-3 июля посетит Польшу и Украину.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, М.ПЛАТИНИ проведет личные встречи с президентами и премьер-министрами двух стран.

В среду после обеда президент УЕФА встретится с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ и главой государства Лехом КАЧИНЬСКИМ. В четверг, 3 июля, М.ПЛАТИНИ проведет встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

"Этот визит - часть миссии по ознакомлению с ситуацией в Польше и Украине на высоком уровне, - сказал перед поездкой М.ПЛАТИНИ. - Мы встретимся с лидерами стран, а также проведем переговоры со всеми ответственными сторонами, которые занимаются подготовкой к Евро-2012, чтобы определить ситуацию в двух странах на данный момент. Затем будет подан отчет в Исполнительный комитет УЕФА, который сможет в полной мере оценить обстановку в двух странах на нашей следующей встрече 25 и 26 сентября в Бордо".

Делегация УЕФА в составе десяти человек также проведет переговоры на высоком уровне с представителями футбольных ассоциаций Польши и Украины. В плане поездки есть и встречи с представителями министерств спорта и другими организациями, которые занимаются подготовкой к Евро-2012.

Часть делегации, включая М.ПЛАТИНИ, после Украины отправится в Казахстан, где встретится с представителями футбольной федерации и посетит новый стадион в Астане. Затем М.ПЛАТИНИ и его коллеги побывают в Баку - там они планируют провести переговоры с Ассоциацией футбольных федерацией Азербайджана, а также побывать на стройке нового тренировочного центра для молодежи.

"Я очень рад использовать эту возможность для того, чтобы посетить моих футбольных друзей в Азербайджане и Казахстане и увидеть их новейшие проекты - новый стадион в Астане и футбольную академию соответственно. Развитие футбольной инфраструктуры в восточных странах очень важно для будущего нашей игры", - отметил М.ПЛАТИНИ.