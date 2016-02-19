17 украинских спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпиаду на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

С 22 по 28 февраля венгерский Дьер примет сильнейших представителей пулевой стрельбы Старого Света, которые разыграют медали чемпионата Европы и лицензии на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

В Венгрии состоятся соревнования по стрельбе из пневматического оружия (10 м) среди спортсменов юниорской (U-20) и взрослой возрастной категории, сообщает пресс-служба НОК Украины. Украинская заявка насчитывает 35 спортсменов (17 взрослых), среди которых Олимпийская чемпионка Афин-2008 и двукратная бронзовая призерка Игр-2012 Елена Костевич. Состав сборной Украины Мужчины: Андрей Колесников, Дмитрий Мельник, Олег Царьков, Павел Коростылев, Денис Кушниров, Олег Омельчук, Егор Чирва и Андрей Гильченко. Женщины: Ольга Голубченко, Татьяна Галкина, Леся Леськив, Валентина Чунихина, Полина Конарева, Елена Костевич, Галина Авраменко, Виктория Рыбовалова, Людмила Василюк. Состав сборной Украины U-20: Павел Колохов, Кирилл Козюк, Дмитрий Омельянчик Александр Крепостняк, Богдан Кириленко, Александр Самострол, Максим Бабушок, Игорь Кизима, Дмитрий Мельник, Анна Ильина, Виктория Сухорукова, Мария Войцеховская, Анна Левковская, Анна Мирончук, Елена Якушева, Дарья Рожнятовская, Виктория Стецюра, Юлия Тимошко.

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