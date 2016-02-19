Скелетонист Гераскевич попал в Топ-10 на Юношеских олимпийских играх на испорченном скелетоне

В Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в скелетоне зимних Юношеских олимпийских игр, в которых украинец Александр Гераскевич занял итоговое 8-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой попытке украинец преодолел дистанцию за 54.70 секунды, оказавшись на 9-м месте. Спустя два часа, во втором решающем заезде он финишировал с результатом 54,57 секунды став 8-м во второй попытке. В сумме, с результатом 1 минута 49.37 секунды он также оказался на 8-м месте. Отставание от победителя составило 2.07 секунды.

Победителем соревнований стал Евгений Рукосуев из России - 1 минута 47.30 секунды, второе место у Александра Хестенгена из Норвегии (+0.64), третье - Робина Шнейдера из Германии (+0.80).

Интересно, что выступление Гераскевича в Лиллехаммере изначально было под угрозой срыва. Во время транспортировки к месту соревнвоания скелетон украинского спортсмена получил серьезные повреждения.

Отец и тренер украинского спортсмена Михаил Гераскевич отмечал: "Вся упаковка разодрана, сумка вскрыта. На треке достали скелетон. Его уроды не просто вскрыли, Его доставали из сумки, над ним поглумились. Порвали новую обшивку, пробили чем-то острым грузы, хорошо хоть не весь скелетон целиком. Побили немного очень ценные коньки. Я час успокаивал Влада. Он рыдал над ним. Мы эту обшивку почти 2 дня меняли, подгоняли. Специально под Олимпиаду".

Спортсмен летел на соревнования самолетом компании Люфтганза с пересадкой во Франкфурте, Киев - Франкфурт- Осло. За транспортировку скелетона было заплачено 140 евро в одну сторону.